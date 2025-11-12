「ラブトラ3」ミク、ヘルシー手料理披露に絶賛の声「真似したい」「お家ご飯のレベル超えてる」
【モデルプレス＝2025/11/12】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3に出演したモデルのミクが11月11日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「ラブトラ3」出演モデル「お家ご飯のレベル超えてる」手料理
◆ミク、ハマっている手料理を披露
ミクは「最近のお家ご飯」とコメントし、多数の手料理を投稿。「蒸籠蒸しにハマってて もりもり食べてるけど罪悪感なし」と綴った。テーブルの上には彩り豊かな手料理がずらりと並び、えのき茸やレタスの肉巻き、ブロッコリー、かぼちゃが蒸籠に入っている様子も紹介されている。また、発泡酒を飲みながら料理を作る動画も投稿されており、「いつも何かつまみながらキッチンドリンカーしてます」と綴っている。
◆ミクの手料理に反響
この投稿に、ファンからは「彩り綺麗」「美味しそう」「めちゃくちゃ料理上手でびっくりした」「お家ご飯のレベル超えてる」「ヘルシーで真似したい」「キッチンドリンカー共感しかない」といった声が上がっている。
◆Amazon恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。（modelpress編集部）
