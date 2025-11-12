Ãæ´ÝÍº°ì¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×KAT-TUN¤Îº£¸å¤Ë¸ÀµÚ¡õ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ÎÎ¢Â¦¹ðÇò
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/12¡Û¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬11·î12Æü¡¢TOKYO MX¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¢¸á¸å5»þ¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNEWS¾®»³¤¬»£±Æ¤·¤¿¸µKAT-TUN¤Î¥ì¥¢ÉñÂæÎ¢
11·î8Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ²ò»¶¸å¤Ë°ÛÎã¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Þ¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖKAT-TUN¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2010Ç¯¤ËKAT-TUN¤òÃ¦Âà¤·¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤¬´ÑÍ÷¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢ÆüÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤¿Ãæ´Ý¤Ï¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÅú¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¹¤«¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊý¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ø¤³¤³·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â½ê¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¾å¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÈKAT-TUN¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¡×¡Ö²æ¡¹¤â¤½¤ÎÅÐ¾ì¹¥¤¤À¤·¡ØºÇ¸å¤â¤³¤³¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡×¤È·èÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ØReal Face¡Ù¤ÎÀÎ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÈà¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤«¤â¤Í¡Ù¤Ã¤Æ±é½Ð¤ò¥é¥¤¥È¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈKAT-TUN¤¬6¿Í¤À¤Ã¤¿»þÂå¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈKAT-TUN¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢Ãæ´Ý¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¶èÀÚ¤ê¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢2006Ç¯3·î22Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖReal Face¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBest of KAT-TUN¡×¡¢DVD¡ÖReal Face Film¡×¤Î3ºîÆ±»þÈ¯Çä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAT-TUN¡£Åö½é¤Ï¡¢Ãæ´Ý¡¦µµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÖÀ¾¡¦ÅÄ¸ý¡¦ÅÄÃæÀ»¤Î6¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï2013Ç¯¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê½êÂ°»öÌ³½ê¤¬·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TOKYO MX
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¿¶¤êÊÖ¤ë
¢¡Ãæ´ÝÍº°ì¡¢KAT-TUN¤Î³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ
¢¡2001Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿KAT-TUN
