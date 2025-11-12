赤西仁＆中村ゆりが濃厚キス「匿名の恋人たち」セクシーすぎて全カットされたベッドシーン公開「とんでもない色気」「メロすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/12】Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」より、赤西仁と中村ゆりの未公開ベッドシーンが、11月12日に公式YouTubeチャンネルにて解禁された。
【写真】赤西仁、セクシーすぎて本編カットされたベッドシーン
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描いた“ロマンティックコメディ”。
赤西は製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮（小栗旬）の親友で天才ショコラティエのハナ（ハン・ヒョジュ）が憧れるジャズバーのオーナー・寛を、中村は壮亮とハナのカウンセラー・アイリーンを演じている。
公式SNSでは「本編未公開映像の二人のサイドストーリーをどうぞ」とし、不眠症の寛と「一度寝た男性とは寝ない」というポリシーを持つアイリーンの一度目の夜を描いた本編未公開シーンを公開。寛は、アイリーンとベッドで横になりながら、不眠症であるゆえの人に言えない生きづらさを打ち明ける。しかし「あなたといると、目を閉じてても世界が少し明るいというか、心地良いです」と想いを伝えると、アイリーンは寛に口づけ。そのまま2人は何度もキスを交わし、体を重ねた。
同シーンを巡っては、10月22日に都内で開催された「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇した中村が、劇中でアイリーンと寛が一夜を共にしたシーンにおいて、2人のベッドシーンが全カットされていると告白。月川翔監督は「ハナの恋愛を応援できないくらいかなりセクシーになっていた」ために泣く泣くカットしたと説明していた。
これを受け、赤西は自身のX（旧Twitter）にて「ベッドシーン勿体無いなぁー 何らかの形で出してくれないかなぁー」「このままだとただイチャイチャしただけみたいになっちゃうし」と触れており、赤西の投稿を見た月川監督も「相談してみるね」と返答していた。
そんな経緯があった中、今回のベッドシーン解禁を受け、ネット上では「貴重なシーンを公開してくれてありがとうございます！」「2人とも美しくて儚い」「メロすぎる」「とんでもない色気」「2人の出会いもしっかり分かって良かった」「無限ループ」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】赤西仁、セクシーすぎて本編カットされたベッドシーン
◆小栗旬×ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描いた“ロマンティックコメディ”。
◆赤西仁＆中村ゆり「匿名の恋人たち」全カットされたベッドシーン公開
公式SNSでは「本編未公開映像の二人のサイドストーリーをどうぞ」とし、不眠症の寛と「一度寝た男性とは寝ない」というポリシーを持つアイリーンの一度目の夜を描いた本編未公開シーンを公開。寛は、アイリーンとベッドで横になりながら、不眠症であるゆえの人に言えない生きづらさを打ち明ける。しかし「あなたといると、目を閉じてても世界が少し明るいというか、心地良いです」と想いを伝えると、アイリーンは寛に口づけ。そのまま2人は何度もキスを交わし、体を重ねた。
◆赤西仁＆中村ゆりのベッドシーンに反響
同シーンを巡っては、10月22日に都内で開催された「匿名の恋人たち」ファンイベント「とく恋ファンミーティングイベント」に登壇した中村が、劇中でアイリーンと寛が一夜を共にしたシーンにおいて、2人のベッドシーンが全カットされていると告白。月川翔監督は「ハナの恋愛を応援できないくらいかなりセクシーになっていた」ために泣く泣くカットしたと説明していた。
これを受け、赤西は自身のX（旧Twitter）にて「ベッドシーン勿体無いなぁー 何らかの形で出してくれないかなぁー」「このままだとただイチャイチャしただけみたいになっちゃうし」と触れており、赤西の投稿を見た月川監督も「相談してみるね」と返答していた。
そんな経緯があった中、今回のベッドシーン解禁を受け、ネット上では「貴重なシーンを公開してくれてありがとうございます！」「2人とも美しくて儚い」「メロすぎる」「とんでもない色気」「2人の出会いもしっかり分かって良かった」「無限ループ」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】