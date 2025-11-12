橋本環奈「ドイツに伯母が住んでるんで」海外に初めて一人で行ってきた
女優の橋本環奈（26歳）が、11月12日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“最近チャレンジしたこと”を語った。
11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。最近は物欲がなく、クリスマスに欲しいものがあまりないという中で、「なにかこう…新しい経験をしたい。休みとか時間があったら海外に行って、いろんな景色を見てってやってみたい」と語る。
また、“最近チャレンジしたこと”を聞かれると、橋本は「ドイツに伯母が住んでるんですけど、初めて私、海外に一人で行くっていう経験をこの前しまして。この前って言ってもちょっと前ですけど。一人でドイツに行って、帰ってくる。まあただそれだけなんですけど、あっち（ドイツ）には信頼できる伯母がいるので、基本的に一人行動あんまなかったですけど、すごい新鮮だな、と思いました」と語った。
11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。最近は物欲がなく、クリスマスに欲しいものがあまりないという中で、「なにかこう…新しい経験をしたい。休みとか時間があったら海外に行って、いろんな景色を見てってやってみたい」と語る。