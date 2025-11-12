東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気についてお伝えします。



12日は午前中、日差しが届く時間もありましたが、一日を通して雲の多い空模様となりました。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温は10℃を下回った所が多くありました。日中の最高気温は20℃近くまで上がり、気温差が大きい一日となりました。



これからの天気です。12日は朝から雲が広がり、筑後地方を中心に雨がぱらつく所があるでしょう。午後は次第に雲が少なくなり、夜は各地とも晴れる見込みです。朝の冷え込みは弱まり、最低気温は13℃前後の予想です。最高気温は20℃ほどで、朝晩と日中の気温差は小さくなりそうです。





続いて週間予報です。金曜日以降は晴れる日が続き、土日も行楽日和となるでしょう。来週もおおむね晴れますが、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。気温がぐっと低くなり、12月中旬並みの寒さとなるでしょう。気温の変化が大きくなるので、体調管理に注意してください。福岡県篠栗町の紅葉の名所、呑山観音寺では、境内にあるおよそ3000本のドウダンツツジやイロハモミジの紅葉が、見頃を迎えています。寺の関係者によりますと例年よりも鮮やかに色づいており、葉の状態もいいということです。ことしは九州北部に影響を及ぼすような台風が少なく、強風によって葉が落ちたり傷ついたりすることがなかったことに加え、急に気温が下がり、昼と夜の寒暖差が生じたためと考えられます。呑山観音寺の紅葉は20日ごろまで楽しめるということです。