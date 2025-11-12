「GFFMC」新商品に「新機動戦記ガンダムW」が登場。30周年記念映像に出た「ウイングガンダムゼロ」か？
【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは、「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xにて「GUNDAM FIX METAL COMPOSITE」新アイテムの予告画像を公開した。
公開された画像では全身と頭部を覆うマントとフードを纏った白いモビルスーツが確認でき、「新機動戦記ガンダムW」30周年のロゴマークが確認できる。
背面には天使のような白い翼造形が確認でき、ガンダムW30周年記念映像に登場した「ウイングガンダムゼロ」ではないかと思われる。
【【30周年記念映像】新機動戦記ガンダムW-Operation30th-】
――白を纏いし者- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) November 12, 2025
11/14-16開催『TAMASHII NATION 2025』にて、その全容が明らかに。#ガンダムフィギュア #ガンダムW #GFFMC #魂ネイション2025 #t_n2025 pic.twitter.com/XSjRbrJXSt
(C)創通・サンライズ