11月14日から3日間行われる「ふるさとまつり」。シリーズで地域自慢の味をご紹介しています。今回は高知県芸西村の若手がコラボレーションして生み出した新たなグルメです。



11月14日から3日間、高知市の鏡川河畔みどりの広場で開催されるフェスティバル土佐第54回ふるさとまつり。今年は23市町村と4団体が参加し、ふるさと自慢の特産品や旬のものが一堂に会します。芸西村の小間で今回初登場なのが「パイdeたいやき～芸西野菜のトマトみそ煮込み～」です。





考案したのは、普段はたい焼きの移動販売をしている芸西村在住の佐藤翔さん。子どもの頃に遊びに行っていたふるさとまつりに今回初めて出店者として参加します！Qこのたい焼きのポイントは？■佐藤翔さん「芸西村の美味しいナス、味付けに芸西で作られているお味噌を使っているところです！」そう！芸西村の美味しいものが詰まったコラボレーションたい焼き！なんと、ふるさとまつりに出店するために作りました。たい焼きのこだわりを探るべく、芸西村にやってきました！まずはナスを見せてもらいます！温暖な気候に恵まれた土地柄を活かしてビニールハウスによる施設園芸が盛んな芸西村。ナスの生産量は年間で9260トンにのぼります。訪ねたのはナスを作って9年目という五嶋眞子さんです。9月末から今シーズンの収穫が始まったナス。「とろみなす」というブランド名で販売しています。こだわりは？■五嶋眞子さん「栽培期間中化学肥料を使わず、減農薬栽培でこだわりを持っている」できるだけ農薬を使わないように育てた「とろみナス」は実が柔らかくも弾力があり、えぐみの少ないナスなんです！ちなみに、たい焼きの佐藤さんとナスの五嶋さんは高校の同級生です。Q同級生とのコラボはどうですか？■佐藤翔さん・五嶋眞子さん「お互い美味しいものを届けようと頑張っているので、それがふるさとまつりで皆さんに届いたら嬉しいです」そして、味の決め手！お味噌も芸西村で作られています。やってきたのは「手づくり工房MISO」。3年前から工房を立ち上げた大井規史さん・聖心さん夫妻です。素材はとてもシンプル。蒸して潰した国産大豆に米麹を加え自然発酵させています。すべて手作りしているのがこだわりです。■大井規史さん・聖心さん「昔から作られているお味噌を食べて皆さんが楽しく美味しく健康でいてくれたらいいなという思いで日々作っています」皆さんの思いも詰まったパイdeたい焼き。その名の通り、パイで出来たたい焼きなんです。具材はナスとピーマンのトマト味噌煮込み。ナスが半分ど～んと入っています！そして、このたい焼きのミソとなっているのが、パイ生地に大井さんの「味噌」を塗っていること！幅広い世代に食べてもらいたいというパイdeたい焼き。芸西村の新たな特産品として、いよいよふるさとまつりでデビューです！