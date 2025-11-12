スヌーピーデザインのゴルフシューズが「PATRICK」から登場！芝の上はもちろんタウンユースでも大活躍
フランス生まれの日本製スニーカーブランド「PATRICK」のゴルフライン「Le Golf de PATRICK」から、スヌーピーのデザインがあしらわれたゴルフモデルのスニーカーが2タイプ登場。
【写真】スヌーピーのデザインがあしらわれた「PATRICK」のゴルフシューズを見る
「パミール・カップ スヌーピー(ホワイト)」(3万800円)は、定番の「PAMIR(パミール)」をベースにしたモデル。スヌーピーがゴルフを楽しむ姿と、クラブやキャップなどのゴルフモチーフがモノグラム状にあしらわれたキュートなデザインだ。やわらかなレザーが足をやさしく包み込んでくれるから、ゴルフ場を快適に歩き回れそう！
もう一方の「ケベック・カップ スヌーピー(ブラック」(3万800円)は、「QUEBEC(ケベック)」がベース。黒アッパーにシルバーのラインが映える、クールなたたずまいが魅力だ。歯を見せてニヤリと笑うスヌーピーのデザインが遊び心たっぷりで、上品なモノトーンにユーモアのエッセンスを取り入れている。
以上2種類のスニーカーは、「PATRICK」の公式オンラインショップおよび直営店や取り扱い店舗にて、好評発売中。ゴルフシューズとして芝の上で履くだけでなく、日常使いも可能。ゴルフ好きはもちろん、ゴルフ未経験者もぜひ取り入れてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
