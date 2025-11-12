コメの生産から商品化までを学んでいる高知県いの町の小学校で、11月12日に販売に向けた準備がおこなわれました。



いの町の伊野南小学校が取り組む「お米づくり体験プロジェクト」は、子どもたちが高知市の高知食糧からコメ作りや加工・販売について学ぶものです。

子どもたちは今年5月から学校の近くにある田んぼでコメを育ててきました。9月に収穫し、「こころ」と名付けた無洗米521キロを生産しました。

12日の授業ではコメの販売に向け、自分たちで価格を設定しました。子どもたちが提案した価格は1.5キロで900円。





Q.なんで900円？■児童「1000円以内だから。1番安いと思ったから。買う人が安いと買いやすい」その後、袋に自分たちで描いた絵を貼り付け、オリジナルのパッケージを作り、こぼさないように注いだら商品の完成です。■児童「自分たちがいままで頑張ったものをいろんな人に食べてもらうのがうれしいし、楽しみ」「おコメを作ったり稲刈りをしたりするのが楽しかった。売れたらいいなという気持ち」■高知食糧・北添春菜さん「我々としても子どもたち次世代におコメを食べる文化というのを残していきたいですし、自分たちの地域でとれたおコメはこんなにおいしいんだっていうのを実感してもらいたい」今回つくられたコメは11月22日に高知市で開かれる米フェスタで子どもたちが販売する予定です。