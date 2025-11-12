キャシードールの新リップバーム誕生♡“3種のヒアルロン酸*”配合で潤い唇へ

タイ発コスメブランドCathy Doll（キャシードール）から、待望の新作として「ソールドアウトリップバーム」が登場します！2025年11月19日（水）12:00より楽天市場の公式ショップにてWEB先行発売、さらに11月下旬には全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売予定です。3種のヒアルロン酸*配合で“ふっくら／うるツヤ”唇へ導くこのバームは、日中のリップメイクにも、夜のリップケアにも♡要チェックです。

保湿ケア×血色発色で“ぷるん唇”へ

「ソールドアウトリップバーム」は、3種のヒアルロン酸*（ジメチルシラノールヒアルロネート／加水分解ヒアルロン酸Ｎａ／アセチルヒアルロン酸Ｎａ）に加え、ビタミンE²（酢酸トコフェロール）を配合。

ミツロウ・ワセリン・ヒマワリ種子油・メドウフォーム油³が乾燥しがちな唇を包み込み、ハリ・弾力を与えます。

さらに透け感のあるシアー発色で、ふっくら＆ナチュラルな血色唇を演出。1本でリップケアも、リップメイクも叶える優秀バームです。

全6色＆価格・発売情報をチェック

カラー展開は01 Snow（クリア）、03 Flamingo（ピンク）、04 Punch（ピーチ）、06 Candy（レッド）、08 Coconude（ヌード）、09 Mocha Mousse（ブラウン）の全6色。

価格は税抜900円／税込990円。2025年11月19日（水）12:00より楽天市場「公式認定ショップ：シトラスマーケット」にてWEB先行発売、全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）では11月下旬より順次展開予定。

どこで買える？先行発売と店舗展開

オンラインでは楽天市場先行販売（12時開始）にてスタート。システム上多少の前後があるため、発売直後のチェックが必須です。

さらに、実店舗ではドン・キホーテ系店舗で取扱い予定。※期間・店舗により取り扱いや開始日が異なる可能性があります。

※本製品は、ジメチルシラノールヒアルロネート／加水分解ヒアルロン酸Ｎａ／アセチルヒアルロン酸Ｎａ（すべて保湿）および酢酸トコフェロール（保湿）を配合しています。

ふっくら唇で、自信の毎日を♡

Cathy Dollの「ソールドアウトリップバーム」は、1本で“保湿・血色・ツヤ”を叶えるトリプル機能。コスメ好きやリップ悩みのある方には見逃せないこの新作。

リップケアからメイクまで活躍する万能バームで、鏡を見るたびに気分が上がる唇を手に入れてみませんか？♡