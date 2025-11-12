木曜日は台風26号が沖縄に接近し、温帯低気圧に変わる見通しです。沖縄や奄美は局地的に激しい雨の降る所がありそうです。沖縄ではうねりを伴う高波に警戒し、強風に注意・警戒をしてください。全国的にも雲の広がる所が多く、北日本や西日本も雨の降る所がある見込みです。

木曜日は台風26号が沖縄に接近し、温帯低気圧に変わる見通しです。沖縄では前線や台風周辺から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、これまでに大雨となっている所がありますが、木曜日も沖縄や奄美では局地的に激しい雨の降る所がある見込みです。また風が強まり波が高くなりそうです。沖縄ではうねりを伴った高波にも警戒してください。

◆予想される24時間降水量（多い所）

水曜日18時から木曜日18時まで

奄美地方 ：150ミリ

沖縄地方 ：100ミリ

全国的にも雲が広がりやすくなりそうです。九州は広く雨が降り、九州南部は本降りの雨になるでしょう。中国・四国から近畿も雲が広がり、雨の降る所がある見込みです。また北海道や東北北部も前線が通過する影響で雨が降り、北海道は風も強まりそうです。北陸や東北南部など日差しが出る所もありますが、関東甲信や東海は雲が広がりやすい一日となる見込みです。

最高気温は水曜日と同じか高い所が多いものの、日差しのぬくもりがない所が多いので、昼間も空気が冷たい所が多いでしょう。暖かくしてお過ごしください。

◆木曜日の各地の予想最高気温

札幌 ：13℃ 釧路：11℃

青森 ：12℃ 盛岡：15℃

仙台 ：17℃ 新潟：17℃

長野 ：16℃ 金沢：20℃

名古屋：18℃ 東京：16℃

大阪 ：18℃ 岡山：17℃

広島 ：18℃ 松江：20℃

高知 ：19℃ 福岡：21℃

鹿児島：19℃ 那覇：29℃

金曜日から土曜日は日本海側で雨や雪の降る所がありますが、晴れ間の出る所が多くなる見込みです。来週の月曜日は発達する低気圧の影響で北日本で荒れた天気となる所がありそうです。