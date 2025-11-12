お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」として活動していた餅田コシヒカリ（31）が、健康遊具でストレッチする姿を公開。「笑ってしまった」「使ってる人初めて見た」など、多くの反響が寄せられている。

【映像】100kg女子の水着姿や「ベイマックスみたい」な背中

所属事務所の公式サイトでバスト108cm、ウエスト100cm、ヒップ112cmであることを公表している餅田。Instagramでは、プライベートの様子を発信していて、水着姿で川を満喫する写真や、「彼が撮影した私の背中が、あまりにも綺麗(?)だから載せちゃうね。」とコメントした、背中があらわになった姿などを披露！

すると、ファンから、「頼りがいがある背中」「ベイマックスみたいで抱きつきたいです」などの声が寄せられ、話題となっていた。

公園の健康遊具でストレッチする姿を公開

2025年11月10日の投稿では、「公園のこういうやつ。首の肉で息できない。腕が足りない。トップスの、ドロストが、乳首みたいになってるの、やめて」とハッシュタグを付け、上体のばしの健康遊具にぶら下がっている様子を披露している。

この投稿にファンからは、「一瞬誰か全然わかんない」「もっちーってかわいいね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）