“三角コーン”投げた直後にまた…JR大井町駅前の橋から“看板”投げつけ電車に直撃　54歳の男を逮捕「むしゃくしゃしてやった」

通勤時間帯の電車が2度にわたり運行停止に。

原因は、男が線路に投げ込んだ三角コーンや看板でした。

警察車両を囲むように立つ警察官。

車から出てきたのはニット帽をかぶり、マスクをした高沢信明容疑者（54）です。

高沢容疑者が行った行為。

それは線路への物の投げ込みでした。

高沢容疑者は2025年9月、東京・品川区のJR大井町駅前にある橋の上から三角コーンを線路に向かって投げ込みました。

コーンは電車には当たらなかったものの、この投げ込みの影響で京浜東北線は12分間停止したといいます。

投げ込みを行ったのは午前5時ごろ。

通勤時間帯の乗客に多大な迷惑をかける行為です。

しかし、高沢容疑者の犯行は一度だけではありませんでした。

1回目の投げ込みの約20分後、今度は金属製の駐輪禁止の看板を投げ込み東海道線の車両に直撃。

この影響により電車は約20分停止しました。

あわや大惨事になる危険な行為。

高沢容疑者はこのあと、目撃者からの110番通報により警察に逮捕されました。

警視庁の調べに対し高沢容疑者は「むしゃくしゃしてやった」と、容疑を認めているということです。