「お金持ちが多そう」と思う千葉県の市ランキング！ 2位「浦安市」を抑えた1位は？【2025年調査】
街を歩いていると、「この街にはお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 整った街並みや落ち着いた住宅街、高級感のあるお店など、さまざまな要素から“豊かさ”を感じる瞬間があります。では、多くの人が思い浮かべる“お金持ちの街”とは、どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、千葉県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「観光業や商業施設が充実しており、生活水準の高い人が多く住んでいる印象があるから」（30代男性／富山県）、「高級マンション群もあるし、東京ディズニーリゾートもあるエリアだから」（40代女性／長崎県）、「都心へのアクセスも良好な人気のエリアで、特に舞浜や新浦安は高級住宅街のイメージがあります」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「東京まで近く、働く人が多く住む街、家賃も高いイメージがあるから」（20代女性／神奈川県）、「県内では物価や地価が一番高そうだからです」（50代男性／兵庫県）、「千葉市の中心部に住んでいる人は、高級マンションに住んでいたり、休日に家族でショッピングを楽しんでいたりして、裕福な印象を受けました」（20代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：浦安市／69票東京湾沿いに位置し、東京ディズニーリゾートを擁する街として全国的に有名です。大規模な埋め立てにより開発されたエリアが多く、区画整理されたきれいな街並みが特徴。特に新浦安駅周辺は高級マンションや戸建てが立ち並び、都心へのアクセスも良いため、高所得者層が多く住むイメージが強いと考えられます。
回答者からは「観光業や商業施設が充実しており、生活水準の高い人が多く住んでいる印象があるから」（30代男性／富山県）、「高級マンション群もあるし、東京ディズニーリゾートもあるエリアだから」（40代女性／長崎県）、「都心へのアクセスも良好な人気のエリアで、特に舞浜や新浦安は高級住宅街のイメージがあります」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：千葉市／104票千葉県の県庁所在地であり、政令指定都市です。市の中心部である中央区や美浜区には、県庁舎や多くの企業の本支店、大規模な商業施設が集まっており、県内の経済・行政の中心地としての役割を担っています。また、東京湾に面した幕張新都心は、国際的なイベント会場や高層ビルが立ち並び、活気ある都市のイメージが「お金持ちが多そう」という印象につながっていると考えられます。
回答者からは「東京まで近く、働く人が多く住む街、家賃も高いイメージがあるから」（20代女性／神奈川県）、「県内では物価や地価が一番高そうだからです」（50代男性／兵庫県）、「千葉市の中心部に住んでいる人は、高級マンションに住んでいたり、休日に家族でショッピングを楽しんでいたりして、裕福な印象を受けました」（20代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)