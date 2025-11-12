6·î13Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç½é²ó¡¢ÅÄÃæ¤ÎÂÇµå¤ò¹¥Êá¤¹¤ëÀ¾Éð¡¦À¾Àî

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡À¾Éð¤«¤é¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°°ìÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤ÇÀ¾Àî°¦Ìé¤¬½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£À¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¼õ¾Þ¤Ï1991¡¢92Ç¯¤Î³ÔÂÙ¸»¡ÊÅê¼êÉôÌç¡Ë°ÊÍè¤Ç¡¢33Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³°Ìî¼êÉôÌç¤Ï19Ç¯¤Î½©»³æÆ¸ã¡Ê¸½¹­Åç¡Ë°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Í¥Ó¥ó¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤Î»Ù¤¨¤Ê¤·¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡À¾Àî¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤äÃç´Ö¡¢¤½¤·¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¼éÈ÷¤òËá¤­Â³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£