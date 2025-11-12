¡Ö½Å°µ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ»È©¤â¤Î¡×¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡Ä¿·´´Àþà¿¶¤êÊÖ¤êá2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·1¥ß¥ê¤â¥·¡¼¥È¤ÏÅÝ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×
¡Ö¥·¡¼¥È¤Ï1¥ß¥ê¤âÅÝ¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤¬¿·´´Àþ¤Ç»£±Æ¤·¤¿à¿¶¤êÊÖ¤êá2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·´´Àþ²¶¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¡¡À¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡ª¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤Î¿Í¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£Æ£²¬¤Ï¹õ¤¤³×¥¸¥ã¥ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÏË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤ÏÆ±¤¸¼Ì¿¿¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¡¡1¥ß¥ê¤â¥·¡¼¥È¤ÏÅÝ¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Èµð¾¢¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÄ»È©¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö½Å°µ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥éÇ»¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ£²¬¤µ¤ó¤Ã¤ÆÉáÃÊ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÃµ¸¡¤Ç¤â¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡