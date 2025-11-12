ÃæÂ´Îý½¬À¸¤¬¤¤¤¿±ýÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¡¡¼çÎÏ¤Ë½ÐÀ¤¤ÎÁª¼ê¤â¡¡60Ç¯Í¾¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬Ë¾¤à¤³¤È¡ÚÂ³¡¦À¾Å´¸¸¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓç¡Û
¡¡1960Ç¯½éÆ¬¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤Î¤Ê¤¤Îý½¬À¸¤¬¥×¥íÌîµå¤Î2·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ÙÇÛ²¼³°¤Î°éÀ®Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë2·³¤Î»î¹ç¤ò¡¢ÉáÄÌ¤Ë´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÚÂ³¡¦À¾Å´¸¸¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓæ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤ò¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£63Ç¯¤ËÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹±¿Æ°Éô¤Îµ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÃÓÌî´²¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¡áÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡á¤À¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¼èºà¤·¤¿¡¢àÀ¸¤¾Ú¿Íá¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤Î¿§Ê¬¤±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÃÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£º£¤Î¤è¤¦¤ËÁ´Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÆþÃÄÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£65Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Î³«»ÏÁ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÊªÁª¼ê°Ê³°¤ÎÆþÃÄ¤ÏÃà°ìÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²¼¤í¤·¤¿¤Æ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÓÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Æ±Ç¯6·î1ÆüÉÕ¤Î¡ÖÀ¾Å´¤Ë³°¿Í¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¡×¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤â¡Ö¤Û¤«¤Îµ¼Ô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£1·³¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2·³¤Î¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë1·³¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÎý½¬À¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢µå»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¢¤Þ¤¿¤¤¤ë¡£
¡¡63Ç¯¤ÎÀ¾Å´¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÂÉôÏÂ½Õ¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯¡¢82ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤âÆþÃÄ»þ¤ÏÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¡£µÏÃÛ¹â¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ëºß³ØÃæ¤Î1959Ç¯¡¢ÃÎ¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÀ¾Å´¤ÎÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¡£ÇîÂ¿¹â¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ËÅ¾¹»¤·¡¢ÄÌ³Ø¤·¤Ê¤¬¤é2·³¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤¡¢61Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÉô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê64Ç¯2·î¹æ¡Ë¤Ë´ó¤»¤¿¼êµ¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤â¤¤¤¤ÊýË¡¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤À¡×¡Ö°ìÈÖ¿¤Ó¤¶¤«¤ê¤Î¹â¹»»þÂå¤Ë¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¤¤¤¤»ØÆ³¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¶µ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢·ÀÌó¶â¤â¤½¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ä¤¯¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤Î¼çÎÏÅê¼ê¤Ø¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹¥Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Îµ»ö¤òÃµ¤¹Ãæ¡¢63Ç¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯µ»ö¤ò¤ß¤Ä¤±¤¿¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÃæÂ´¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿3¿Í¤Î¡ÖÍÜÀ®Áª¼ê¡×¤ÎÆÃ½¸¤À¡£¤È¤â¤ËÄ¹ºê½Ð¿È¤Î¾¾ËÜÇ¦Áª¼ê¡¢¿ùÀÆ±ÑÁª¼ê¡¢»°½Å½Ð¿È¤Î¿¹ÅÄÄÌÂÙÁª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ãë¤ÏÎý½¬¡¢Ìë¤ÏÄê»þÀ©¹â¹»¤Ç³Ø¤ÖÆü¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¥é¥¤¥¿¡¼»þÂå¤Î78Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÂÀÅÄ¹À´î¤µ¤ó¤ÈµÈÅÄÂç²ð¤µ¤ó¤òÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¡ÖÃæ³ØÀ¸Áª¼êÃÂÀ¸¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËÃæÂ´¤ÎÎý½¬À¸¤ò°éÀ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡64Ç¯¤Ï¡¢½¸ÃÄ½¢¿¦¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò²Î¤Ã¤¿°æÂôÈ¬Ïº¤Î¡Ö¤¢¡µ¾åÌî±Ø¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤â¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤Î¼ãÇ¯Ï«Æ¯¼Ô¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¾Íè¤Ï¶âÅÄÀµ°ìÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¸¢Æ£ÇîÅê¼ê¤¬ÌÜÉ¸¡×¤Ê¤É¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤È¿ùÁª¼ê¤Ï¸å¤Ë1·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡63Ç¯6·î1ÆüÉÕ¤Î¡ÖÀ¾Å´¤Ë³°¿Í¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¡×¤Îµ»ö¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£ÊÖ»ö¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¾Å´¤¬64Ç¯¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿µ½Ò¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ä¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤¹¤ì¤Ð¡¢1¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¡¢µõµ¶¤Î¾ðÊó¤Ç»ä¤òÊÆ¹ñ¤Ëµ¢¤é¤»¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹·óCEO¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊ¡²¬¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´î¤ó¤ÇË¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÓ±Ê¡Ê¹ÀÇ·¡Ë¤µ¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â‼¡×¡£Ê¡²¬»Ô¡¦¹áÄÇ¤ÎÀ¾Å´2·³ÎÀ¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Îµå¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃÓ±Ê¤µ¤ó¤âÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢¸å¤Ë1·³½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸µÎý½¬À¸Æ±»Î¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï60Ç¯Ä¶¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë