¡¡À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¡Ö¸¸¡×¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓÅê¼ê¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿1963Ç¯6·î1ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ»ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Åö»þ¤¢¤Ã¤¿Îý½¬¡Ê¥Æ¥¹¥È¡ËÀ¸¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥â¡¼¥ëÅê¼ê¤ò»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¡£µ»ö¤ÇÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¥×¥íÌîµå¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡6·î26Æü¤ËÅìµþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¡Ê¼Â¹Ô°Ñ¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼±¿±Ä°Ñ¡Ë¤¬µÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¿¤ÀÍâ27ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¼Â¹Ô°Ñ¤òµ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¿Í²¦¤Îµ¬Äê¤Î²þÀµ¤ä¥ª¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î³«ºÅÍ×¹à¤Ê¤É·èµÄ»ö¹à¤Î¤ß¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ³Êó¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³µÎ¬¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¿·Ê¹ÊóÆ»¤Î¾ï¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ò½ä¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¿¨¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÏÄó°Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÄó°Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï2·³¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆþÃÄ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¶¨µÄ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¡ÊÎý½¬À¸¡¢¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¡¢ÍÜÀ®Áª¼ê¤ÈÆ±µÁ¡Ë¤Î2·³Àï½Ð¾ì¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤À¡£
¡¡NPB¤¬µÏ¿¤òÄ´¤Ù¡¢·Ð°Þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡62Ç¯¤Î»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¿ô¤Ï50¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2·³Àï¤Ë»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Î¼Â¹Ô°Ñ¤Ç¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î»î¹ç½Ð¾ì¤ÏÉÔ²Ä¡×¤ÎµÄ·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¿ô¤Ï60¤ËÁý¤ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â2·³Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄÂ¦¤Ï»ÙÇÛ²¼³°¤Î·ÀÌó¤Ê¤é¤ÐÇ¯Êð¤ÎÍÞÀ©¤¬¤Ç¤¡¢»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤Ë¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¡¡63Ç¯6·î26Æü¤Î¼Â¹Ô°Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÂÂÖ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÎµÄ·è¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¸Â¤ë°ÕÌ£¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬1Ç¯Áá¤¯62Ç¯¤ËàÆþÃÄá¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Îý½¬À¸¤Ç¤â2·³Àï¤Ë¡Ê¶¯¹Ô¤·¤Æ¡Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿63Ç¯¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤ÏÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢60Ç¯Âå¤ÎÎý½¬À¸¤È¸½ºß¤Î°éÀ®·ÀÌóÁª¼ê¤ÏÆ±¤¸»ÙÇÛ²¼³°¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£°éÀ®Áª¼ê¤ÏNPB¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÎý½¬À¸¤ÏÅÐÏ¿¤¬¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ÆÆó·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¡¢2·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖÆó·³»Ë¡×¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¥×¥íÌîµå¸¦µæ²È¡¢¾¾°æÀµ¤µ¤ó¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢NPB¥µ¥¤¥È¤Î¡Ø¥×¥íÌîµåºßÀÒ¼ÔÌ¾Êí¡Ù¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÙÇÛ²¼³°Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÎòÂå¤ÎÁª¼êÌ¾Êí¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤Ç62Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤½¤Î¿ô¤Ï62¡£°ì¿Í°ì¿Í¤òNPB¥µ¥¤¥È¤ÎºßÀÒ¼ÔÌ¾Êí¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»ÙÇÛ²¼³°¤ÎÎý½¬À¸¤¬¡¢°ðÈøÏÂµ×Åê¼ê¤ä¶ÄÌÚÉËÁª¼ê¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÁª¼êÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡ÖNPB¤ÎÌ¾Êí¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬¡Ö62Ç¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÌ¾Êí¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¡×Áª¼ê¤ò¾¾°æ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£²óÅú¤Ï¡Ö2·³Àï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢63Ç¯¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¬¥¤¥É¡×¤ËÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Îý½¬À¸¤È¤·¤Æà¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸á¤ò½ª¤¨¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë
