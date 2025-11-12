山形市にある「もみじ公園」では紅葉が見頃を迎えていて、赤や黄色に染まったモミジが庭園に彩りを添えています。

【写真を見る】自然が生み出した芸術！ 「もみじ公園」で紅葉が見ごろ（山形市）

訪れた人「１番綺麗。天気も良いしよかった。格別」

山形市東原町にある紅葉の名所「もみじ公園」です。

ヤマモミジやイロハモミジなど４種類、およそ１９０本のモミジが庭園を彩り、この時期だけの美しい景色が広がっています。

今年は２週間ほど前からモミジが色づき始め、今が見頃だということです。

庭園の中心には大きな池があり、よく晴れたきょうは池を囲むモミジが水面に映し出され、揺らめく紅葉も楽しむことができました。

■まさに自然が生み出した芸術！

園内を歩き進めていくと・・・

大内希美アナウンサー「こちらにはモミジのトンネルができています。緑や黄色、赤などグラデーションが綺麗で万華鏡をみているようです。。自然が生み出した芸術。素晴らしいですね」

絶好の紅葉日和となったきょう、午前中から多くの人が訪れ風情あふれる光景に心を打たれているようでした。

訪れた人「大満足。いろいろな色が混ざっていて本当にきれい」

訪れた人「毎年来ていてちょうど見頃だなと思って。去年はまだお腹にいたのでお腹の中にいたときに来た。感慨深い」

訪れた人「子どもが今年生まれて初めて一緒に来たのでいいショットが撮れた。今しか撮れないので今日来てよかった」