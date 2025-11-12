1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡¡¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Æ¥¹¥ÈÀ¸ºÎÍÑ¡×¤Îµ»ö¡¡¤Ê¤ªÆæ»Ä¤ë·ë¤Ó¤Î°ìÊ¸¡ÚÂ³¡¦À¾Å´¸¸¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓå¡Û
¡¡¡Ö1963Ç¯¤ËÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È·ÀÌó¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºßÀÒ¤·¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡£ÊÆ¹ñºß½»¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦E¡¦¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤«¤éÀ¾Å´¤Î¸å·ÑµåÃÄ¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢µ¼Ô¤â°ì½ï¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢¡ÖÎý½¬À¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Îà·ëÏÀá¤òµ»ö¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú»ä¤ÏÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡1963Ç¯¤Î¡Ö¸¸¡×¤ÎÀ¾Å´³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¤½¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÉ¼Ô¤«¤é¡ÖÅö»þ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àè¤Î¼èºà¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ÖÀ¾Å´¤Ë³°¿Í¥Æ¥¹¥ÈÀ¸/¥¹¥â¡¼¥ëÅê¼ê¤òºÎÍÑ¤«¡×¤Î¸«½Ð¤·¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç63Ç¯6·î1ÆüÉÕ¤ÎÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¡£
¡¡µ»ö¤Ï¤³¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉÊ¡²¬»ÔÈÄÉÕÊÆ¶õ·³´ðÃÏ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥â¡¼¥ëÅê¼ê¡Ê19¡Ë¡áÈÄÉÕ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸ºß³ØÃæ¡á¤ò¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆþÃÄ·ÀÌó½ñ¡×¤ÎÆüÉÕ¤Ï4·î29Æü¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï´û¤ËºÎÍÑºÑ¤ß¤Î¤Ï¤º¤À¤·¡¢¥«¥ì¥Ã¥¸¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡½¡£¤½¤¦ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ºÃå¤À¡£Áá¡¹¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ó²ó¤ê¤»¤º¤ËÎý½¬¡Ê¥Æ¥¹¥È¡ËÀ¸¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¹Ô¤Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£
¡¡µ»ö¤ÏÆþÃÄ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏËÜ³ÊÅªÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼ãÎÓÃé»Ö¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¹¥Åê¼ê¤ÎÁÇ¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ»ö¤Î¼¡¤Î¸Ä½ê¤À¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¶¨²ñ¤Ç¤Ï°ì¥Á¡¼¥à¤Î³°¿ÍÁª¼ê¤ò»°¿Í°ÊÆâ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ëÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾Å´»°½Æ»Î¡×¤Î¥í¥¤¡¢¥Ð¡¼¥Þ¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î3³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·µ»ö¤Ï»ÙÇÛ²¼³°¡ÊÎý½¬À¸¡Ë¤È¤·¤Æ¤âÆþÃÄ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤«¡©¡¡µ»ö¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·»ÙÇÛ²¼³°¤Ë³°¿ÍÁª¼ê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢»ÙÇÛ²¼¤Î³°¿Í¤È´ÊÃ±¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï³°¿Í»°¿Í¤Î¥ï¥¯¤¬Ìµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¢¡
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÂ¼Í´Ç·¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¶¨Ìó¤ÎÀº¿À¤«¤é¤¤¤¦¤È¤¦¤Ê¤º¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢À¾Å´µåÃÄ¤ÎÀ¾Ëò¼¡Ïº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö³°¿Í¤Î¹¥Áª¼ê¤ò¥Æ¥¹¥ÈÀ¸¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤ËÀµ¼°ÆþÃÄ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤ò»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï63Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌµÍý¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À64Ç¯°Ê¹ß¤ÏÀµ¼°¤ÊÁª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤·¡¢½½Ê¬¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¡ÖÊÆµåÃÄ¤Ë³ÍÆÀ¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤Îµõ¸À¤ò¿®¤¸¡¢63Ç¯Ãæ¤ËÅÏÊÆ¤·¤Æ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Îµ¡²ñ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÌîµåÁª¼ê¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÊ³µ¯¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹·óCEO¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÈ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë³°¹ñ¿Íº¸ÏÓÅê¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê°ìÊ¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾Å´¤Ï¶á¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Â¹Ô°Ñ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡À¾Å´¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤êÄó°Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¡×¤Ï¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡¡²¿¤é¤«¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ê±öÅÄË§µ×¡Ë
¡¡¡ÚÂ³¡¦À¾Å´¸¸¤Î³°¹ñ¿Íº¸ÏÓæ¡Û¤ØÂ³¤¯