NBAとNBPA(全米バスケットボール選手会)は日本時間12日、2026NBAオールスターゲームの新しい対戦形式を発表。それは「アメリカチームVSワールドチーム」となります。

2026年のNBAオールスターゲームでは、アメリカ代表選手の2チームと国際選手の1チーム(ワールドチーム)の計3チームが総当たり戦を行い、成績上位2チームが決勝戦を戦います。12分のゲームが4試合行われます。

各チームはそれぞれ最低8人、これまでと同様で、24人のNBAオールスター(各カンファレンス12人ずつ)で構成されます。

先発の5人はファン投票(50%)、現役NBA選手(25%)、メディアパネル(25%)によって選出。各カンファレンスからリザーブとして選出される7人はNBAヘッドコーチによって選ばれます。今年はオールスター選手の選出においてポジションは考慮されていません。また2つのアメリカチームへの選手の割り当てプロセスは後日発表されます。

NBAオールスター投票で16人のアメリカ人選手と8人の国際選手(必要に応じて他国とつながりのあるアメリカ人選手も含まれる可能性がある)が選ばれなかった場合、NBAコミッショナーのアダム・シルバー氏が、追加選手を選びます。