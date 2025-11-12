タレント中丸雄一（42）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、意外な特技について明かした。

番組では、セクシー男優が人命救助の際に要救護者の服のボタンを迅速に外し、AEDを使用したとのコラムを紹介した。すると、MC垣花正は「高速外しといえば、中丸君はブラホック外しが速いといううわさを聞いて」とネタ振り、中丸も「めちゃめちゃ速いですよ」と答えた。

ドキっとする告白だが、「番組の企画と、プラス独り舞台で、1カ月くらい毎日2公演をブラホック…スピード勝負ですよね」と、仕事の一環で上手になったと説明。「相当うまくなりました。練習しました。そこで何となくコツをつかんで、それを拝借して、舞台でも企画としてやらせてもらった」とも明かした。

「人よりだいぶ速いですよ、俺」と、再三にわたりアピールする中丸。客席のファンも拍手で反応するそうで、「毎度、1分だとか忘れちゃいましたけど、記録を毎回残しておくんですよ。昨日より上回ったとか、中丸レコードとか」と振り返っていた。

さらにツッコミたくなるところだったが、トークの時間切れ。垣花は「時間、また詳しく聞きたいですね」と“続き”を予告していた。