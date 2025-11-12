「日経225オプション」11月限プット手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 48( 48)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
SBI証券 116( 74)
マネックス証券 21( 21)
楽天証券 20( 20)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 13( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 70( 70)
SBI証券 41( 31)
バークレイズ証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
安藤証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
楽天証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 50( 50)
ABNクリアリン証券 48( 48)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 101)
SBI証券 116( 74)
マネックス証券 21( 21)
楽天証券 20( 20)
BNPパリバ証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 13( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 70( 70)
SBI証券 41( 31)
バークレイズ証券 10( 10)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
安藤証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース