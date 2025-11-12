　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　75(　　75)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 592(　 592)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 330(　 330)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 103(　 103)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　 100)
楽天証券　　　　　　　　　　　　40(　　40)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
フィリップ証券　　　　　　　　　14(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　13(　　13)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　12)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　90(　　90)
JPモルガン証券　　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　21(　　21)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 434(　 334)
ソシエテジェネラル証券　　　　　64(　　64)
JPモルガン証券　　　　　　　　　46(　　46)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　45(　　45)
楽天証券　　　　　　　　　　　　40(　　40)
松井証券　　　　　　　　　　　　38(　　38)
マネックス証券　　　　　　　　　37(　　37)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　59(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 133(　　33)
野村証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
広田証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
安藤証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　88(　　88)
バークレイズ証券　　　　　　　　50(　　50)
ソシエテジェネラル証券　　　　　41(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)