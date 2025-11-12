「日経225オプション」11月限プット手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 75( 75)
BNPパリバ証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
楽天証券 11( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
フィリップ証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 592( 592)
モルガンMUFG証券 330( 330)
BNPパリバ証券 103( 103)
ビーオブエー証券 100( 100)
楽天証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
UBS証券 20( 20)
フィリップ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
SBI証券 18( 12)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 90( 90)
JPモルガン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 434( 334)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
JPモルガン証券 46( 46)
UBS証券 45( 45)
楽天証券 40( 40)
松井証券 38( 38)
マネックス証券 37( 37)
SBI証券 59( 35)
BNPパリバ証券 133( 33)
野村証券 30( 30)
広田証券 19( 19)
安藤証券 10( 10)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
バークレイズ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
バークレイズ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
BNPパリバ証券 30( 30)
