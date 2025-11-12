「日経225オプション」11月限コール手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
ABNクリアリン証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 8( 8)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 7( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 255( 255)
楽天証券 147( 147)
SBI証券 325( 125)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 80( 80)
松井証券 67( 67)
BNPパリバ証券 62( 62)
三菱UFJeスマート 33( 33)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
安藤証券 5( 5)
広田証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 11( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
BNPパリバ証券 13( 13)
楽天証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 2( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 57( 57)
SBI証券 135( 51)
楽天証券 42( 42)
松井証券 31( 31)
BNPパリバ証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 23( 23)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
