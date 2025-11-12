　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 255(　 255)
楽天証券　　　　　　　　　　　 147(　 147)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 325(　 125)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　80(　　80)
松井証券　　　　　　　　　　　　67(　　67)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　62(　　62)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　33(　　33)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 5(　　 5)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　13(　　13)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
ソシエテジェネラル証券　　　　　57(　　57)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 135(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　42(　　42)
松井証券　　　　　　　　　　　　31(　　31)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　23(　　23)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 4(　　 4)