「日経225オプション」11月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 14( 8)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 934( 734)
SBI証券 616( 282)
ソシエテジェネラル証券 173( 173)
楽天証券 133( 133)
松井証券 107( 107)
BNPパリバ証券 184( 84)
三菱UFJeスマート 76( 76)
三菱UFJ証券 43( 43)
マネックス証券 39( 39)
安藤証券 34( 34)
広田証券 29( 29)
フィリップ証券 23( 23)
ゴールドマン証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
UBS証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
みずほ証券 4( 4)
シティグループ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
野村証券 3( 3)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
ソシエテジェネラル証券 27( 27)
三菱UFJeスマート 17( 17)
楽天証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
むさし証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 448( 348)
野村証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
SMBC日興証券 70( 70)
UBS証券 60( 60)
BNPパリバ証券 47( 47)
SBI証券 71( 43)
松井証券 23( 23)
楽天証券 18( 18)
フィリップ証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 14)
むさし証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 96( 96)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
