　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万2125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 934(　 734)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 616(　 282)
ソシエテジェネラル証券　　　　 173(　 173)
楽天証券　　　　　　　　　　　 133(　 133)
松井証券　　　　　　　　　　　 107(　 107)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 184(　　84)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　76(　　76)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　43(　　43)
マネックス証券　　　　　　　　　39(　　39)
安藤証券　　　　　　　　　　　　34(　　34)
広田証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
フィリップ証券　　　　　　　　　23(　　23)
ゴールドマン証券　　　　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　10(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
野村証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯5万1875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　93(　　93)
ソシエテジェネラル証券　　　　　27(　　27)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
むさし証券　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 448(　 348)
野村証券　　　　　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　84(　　84)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　70(　　70)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　60(　　60)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　47(　　47)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　71(　　43)
松井証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
フィリップ証券　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　14(　　14)
むさし証券　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　 100(　　 0)


◯5万1625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　96(　　96)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　30)