石川県能登町にある農家民宿では、エネルギーの地産地消に取り組んでいます。災害が発生した時には、非常用電源としても活用できるこの仕組み。目指すのは”ゼロカーボン”です。



能登町の山あいにある農家民宿「春蘭の里」。



先週、企業などの関係者が視察に訪れ、行っていたのは…

バギーやキックボードの乗車体験です。



実は、これらの乗り物は、水素と酸素から電気をつくる燃料電池で動いています。





視察に来た人は：「いや～これ、すごいですね。水素かと思ったけど、これだけ形になってると、分かりやすいですね。あ、なるほどみたいな」春蘭の里では、2年前から太陽光などの再生可能エネルギーと水素を使って温室効果ガスを減らし、ゼロカーボンを目指す石川県の実証実験が進められています。太陽光や水力など自然の力でつくられた電力は、農家民宿で活用されるだけでなく、余った電力は長期間の保存に優れた水素を製造し貯蔵することで、電力が足りないときに燃料電池として活用。能登半島地震で停電になった際にも、電気を供給することができました。こちらのグリルにも、水素が活用されています。

視察に来た人は：

「すごい焼き目が香ばしくて、美味しかったです。なんかこの水素がすごい身近に感じる企画だなと思って、いい体験ができたなと思います」

「中山間とか耕作放棄地とか、いろんなところでやっぱり、電気がない問題って結構あると思ってて、いろんな電源の確保の、エネルギーの確保の仕方があるんだなとは勉強になりましたね」



石川県産業政策課・出雲 守 さん：

「水素が当たり前になるような世界になればいいなと思っておりますし、県内企業の皆さま中心に、いろんなこういった水素で走るようなモビリティですとか、そういったものを、どんどん作っていただくような、そういった形にしていきたい」



災害にも強い地産地消のエネルギー。



環境にもやさしい未来のまちづくりの仕組みを、これからも能登から発信します。