¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛËÒ¸¶ÂçÀ®¤Ë¥×¥í£±£µÇ¯ÌÜ¤Ç½é¤Î£Ç¥°¥é¥Ö¾Þ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¼þÅìÍ¤µþ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³
¡ÖÂè£µ£´²ó»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼þÅì¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£ËÒ¸¶Âç¤Ï¥×¥í£±£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î½é¼õ¾Þ¤À¡£ËÒ¸¶Âç¤Ïº£µ¨¡¢ÆóÎÝ¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é³°Ìî¤Ç¤â£²£´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤òÀ¸¤«¤·¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î´íµ¡¤òµß¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤½¤Î´ïÍÑ¤µ¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¡×¤Î¿·Àß¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£µ¨¤Ï¥×¥í£±£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ëà¼éÈ÷¤Î·®¾Ïá¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÒ¸¶Âç¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Î¤Î¤ê·¯¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿ÆÍ§¡Ë¤È¤Î¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¤ò¼è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤â²Ì¤¿¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤Ï³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¡£¡ÖµîÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£