¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¬¡¼¥ÊÀï¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à½é¿Ø¡¡£±£°ÈÖ¤ÏÆ²°ÂÎ§
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¢¹ñÎ©¡Ë¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼£²£¶¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Í£ÆÆ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬º£²ó¤â£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤Ï£²£°ÈÖ¡£º£²ó¤Ï£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬Éé½ý¤Ç³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢£±ÈÖ¤Ï£Ç£ËÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡Ú£Ç£Ë¡Û
¡¡£±¡¡ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡£±£²¡¡¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¡¡£²£³¡¡ÌîÂôÂç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡Ê¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡Û
¡¡£³¡¡Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¡¡£´¡¡ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡£µ¡¡ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¡¡£±£¶¡¡°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡¡£²£²¡¡À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¡¡£²¡¡¿û¸¶Í³Àª¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
¡¡£²£µ¡¡ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡¢£Æ£×¡Û
¡¡£¶¡¡±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
¡¡£¸¡¡ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¡¡£±£µ¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¡
¡¡£±£¹¡¡¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¡Ë
¡¡£±£±¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¡¡£±£°¡¡Æ²°ÂÎ§¡Ê£Å¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë
¡¡£±£¸¡¡¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë
¡¡£±£·¡¡ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
¡¡£¹¡¡Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë
¡¡£±£³¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¡£²£±¡¡º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë
¡¡£²£°¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë
¡¡£·¡¡Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë
¡¡£²£´¡¡ËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¡¡£²£¶¡¡¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë
¡¡£±£´¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë