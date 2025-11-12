ポンド売り、英スターマー首相解任の動きを警戒＝ロンドン為替



ロンドン序盤、にわかにポンド売りが入っている。ポンドドルは1.3150付近から.13115付近に下落。ポンド円は203.57付近まで買われていたが、足元では203円台割れへと反落。対ユーロでもポンドは売られている。



真偽のほどは不確実だが、報道によると労働党議員たちがスターマー首相の解任を画策しているという。対抗勢力としてウェス・ストリーティング保健相が有力視されているようだ。噂の段階ではあるが、政争に関する報道に対してポンド相場が敏感に反応している。仮に、現在よりも左派寄りの政策に変化すれば、英財政赤字拡大のリスクが高まることになるという。



GBP/USD 1.3125 GBP/JPY 203.08 EUR/GBP 0.8824

