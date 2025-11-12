アジア株 まちまち、香港株は続伸 アジア株 まちまち、香港株は続伸

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 26922.73（+226.32 +0.85%）

中国上海総合指数 4000.14（-2.62 -0.07%）

台湾加権指数 27947.09（+162.14 +0.58%）

韓国総合株価指数 4150.39（+44.00 +1.07%）

豪ＡＳＸ２００指数 8799.53（-19.26 -0.22%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84635.06（+763.74 +0.91%）



１２日のアジア株は、まちまち。米政府機関の一部閉鎖が解除に向かうとの見方から、一部の市場では堅調な推移が見られた。一方で、すでに材料として織り込まれているとの見方もあり、利益確定の売りに押される市場もみられた。豪州株は続落。ハイテク株や金融株が売られた。香港株は米政府機関の一部閉鎖解除が好感されて続伸。



上海総合指数は小幅続落。銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）が買われる一方で、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技、機器メーカーの国電南端科技、太陽光発電や飼料会社の通威、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）が買われる一方で、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。石油・ガス会社のビーチ・エナジー、鉱物探査会社のペルセウス・マイニングが買われる一方で、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、娯楽サービスのタブコープ・ホールディングス、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバルが売られた。

