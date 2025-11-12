ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７４ｂｐに縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.67
フランス　　　3.419（+75）
イタリア　　　3.408（+74）
スペイン　　　3.171（+50）
オランダ　　　2.812（+14）
ギリシャ　　　3.29（+62）
ポルトガル　　　3.02（+35）
ベルギー　　　3.195（+53）
オーストリア　2.957（+29）
アイルランド　2.888（+22）
フィンランド　3.017（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）