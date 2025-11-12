ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７４ｂｐに縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.67
フランス 3.419（+75）
イタリア 3.408（+74）
スペイン 3.171（+50）
オランダ 2.812（+14）
ギリシャ 3.29（+62）
ポルトガル 3.02（+35）
ベルギー 3.195（+53）
オーストリア 2.957（+29）
アイルランド 2.888（+22）
フィンランド 3.017（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
