タレントのギャル曽根（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。かつてフードファイターとして活躍、現在はタレントとして活動するジャイアント白田（46）、“エステ三宅”こと大食いタレントの三宅智子（41）とのショットを披露した。

ギャル曽根は「お久しぶりに白田さんに会えた!!!三宅ちゃんもちょっとお久しぶり」とつづった。

3人とも大食い界で活躍してきた面々。白田は身長1メートル95、ギャル曽根は1メートル62、三宅は1メートル52とあり、ハッシュタグを付けて「#やっぱり白田さんは大きすぎた。#楽しい時間だったなぁ。#当時は白田くんって呼んでたから白田くんか白田さんでどう呼ぼうか悩んだくらい久しぶりの再会#大先輩 #またみんなで集まりたいな #三宅ちゃんありがと」と付け加えた。

三宅も自身のインスタグラムのストーリーズで「曽根ちゃんありがとう 3人で会えて嬉しかったし沢山話せてめちゃくちゃ楽しかった!!また集まりたいね!」と報告している。

フォロワーからも「懐かしいですね」「懐かしの豪華メンバーだ」「白田さん・三宅さんに会えるって、懐かしいよね」などの声が寄せられていた。