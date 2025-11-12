¡È¥Ò¡¼¥ë²½¡É¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢SNS¤Ç¤âÂçË½¤ì¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡È¥ß¡¼¥àÄ©È¯¡É¤ËËÜ¿Í¤¬ÇúÂ®È¿±þ¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡¡¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬SNS¾å¤Ç¤â·ã²½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ø¤Î¡È×ø³å¥ß¡¼¥à¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ©È¯¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤âÂ¨È¿±þ¡£Å¨ÂÐ´Ø·¸¤ÎÃæ¤ËÇö¤Ã¤¹¤éÉº¤¦¡ÈÃçÎÉ¤·´¶¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢Èô¤Ó¤¹¤®¤ÎÉ¬»¦µ»¤ÈÇúÂ®¡È¥ß¡¼¥àÊÖ¤·¡É
¡¡WWE¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯¥³¥á¥ó¥È¤Ë±þÀï¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸÷¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¤¥ê¤È¥¢¥¹¥«¤Î¡È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡É¤È¡¢¥é¥¤¥é¡õ¥Ù¥¤¥ê¡¼¤¬¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹³ÁèÃæ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥é¥¤¥é¤¬¡¢¥«¥¤¥ê¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¸«Éñ¤¦²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤ÈÊè¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡ÈÁò¤ë¡ÉÀë¸À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï17Ëü¥Ó¥å¡¼¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡ª¡×¤Ï¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥«¥¤¥ê¤Ë¸«¤»¤¿¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¦¥¥ã¥é¡É¤Î×ø³å¥·¡¼¥ó¤¬È¯Ã¼¡£´¬¤Àå¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¸ýÄ´¤¬³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¥ß¡¼¥à²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤â¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¶Á¤¯¤Û¤É¿Íµ¤¤Î¥Í¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÉé¤±¤¸¤È¥«¥¤¥ê¤â¡È¥Í¥¿ÊÖ¤·¡É¡£¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥é¥¤¥é¥¡¥¡¡ª¡×¤È×ø³åÊÖ¤·¤òÊü¤Á¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤ÎÆ°²è¤òÅºÉÕ¡£¤³¤ÎÊÖ¿®¤Ï26Ëü¥Ó¥å¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢»î¹ç¤ËÂ³¤¤¤ÆSNS¾å¤Ç¤â¥«¥¤¥ê¤¬¡È¾¡Íø¡É¤ò¼ý¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥é¥¤¥é¤ÎÀäÌ¯¤ÊÀú¤ê£÷¡×¤ä¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¡¢ºÇ¶á¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Í¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤¡© ºòÌë¤Î»î¹ç¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æó¿Í¤È¤â¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÌóÂ«¤Î¡Ö¥«¥¤¥ê¥£¥£¥£¡ª¡×¤ä¡Ö¤ªÁ°¤éÃç¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ³½Ð¡£2¿Í¤Î·ÚÌ¯¤Ê¡ÈÀú¤ê¹ç¤¤·Ý¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¥é¥¤¥é¡õ¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖSmackDown¡×½êÂ°¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤Î¹³Áè¤â·ã²½¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÆüËÜ»þ´Ö11ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¥«¥Ö¥ÁÈ¤¬²¦¼Ô¤òÇË¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁÈ¤ä¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¡ÈRHIYO¡ÉÁÈ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ï±¢ËÅ±²´¬¤¯¥«¥ª¥¹¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·îËö³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved