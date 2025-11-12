5人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の2日目の公演が、2025年11月19日（水）午後5時よりABEMAにて国内独占・無料生中継される。東京ドーム公演を目前に控えた今週11月15日（土）夜6時からは、村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司がLE SSERAFIMの魅力を語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が無料配信される。

【映像】念願の東京ドームを叶えたLE SSERAFIMのコメント

『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が今年5月から6月にかけて全4都市9公演で開催したワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演。アンコール公演は2025年11月18日（火）、19日（水）の2日間にわたって東京ドームにて開催されることが決定し、2日目の11月19日（水）の公演を、ABEMAで国内独占・無料生中継する。日本公演のアンコール公演の開催場所となる東京ドームは、LE SSERAFIMがデビュー当初から目標として掲げてきた夢の舞台ということもあり、大きな注目を集めている。

公演を記念して11月15日（土）夜6時より、LE SSERAFIMが大好きと公言している村重杏奈とトレンディエンジェル・斎藤司が、LE SSERAFIMの魅力をミュージックビデオなどの映像を見ながら語り尽くす特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が無料配信。番組ではそれぞれが好きな楽曲や振り付け、そしてメンバーの魅力を怒涛の勢いでトーク。FEARNOTの皆さんはもちろん、LE SSERAFIMってどんなグループ？という方まで、全ての人にお楽しみいただける番組となっている。

LE SSERAFIMの待望の“初東京ドーム公演”2日目の様子は、11月19日（水）午後5時より、ABEMAにて国内独占・無料生中継また公演の様子は11月22日（土）午前0時から12月5日（金）夜11時59分まで無料見逃し配信も行う。

