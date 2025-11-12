あのちゃん「本当に素敵」“ギャップ”に心つかまれた男性アイドル「ちょっと好きになるよね」

11月10日（月）に放送された『あのちゃんねる』には、あのが最近気になっている意外なゲストが登場した。

番組冒頭、「ちょっと気になってきた人がいて…」と唐突に切り出したあの。

ゲストの河合郁人、さらば青春の光・森田哲矢から「急に恋愛番組？」と茶化されると、「そういう意味じゃなくて！」と否定し、「あまりにもボクの周りで名前を聞くようになった」と、その人物について説明した。

あのが最近気になっているというのは、Hey! Say! JUMPの郄木雄也。きっかけは、『ミュージックステーション』での共演だった。

「あのちゃんの小さいころの写真を出してって言われたから、快くあげたわけです。そしたら放送後に、ボクの父親の（顔の）半分が郄木雄也に似てるねって言われて」（あの）

番組内で紹介したあのの父の若い頃の写真が、郄木にそっくりだと話題になったのだ。

放送から数日後、焼き鳥屋で食事をした際にも、隣の客がこの件を話題にしているのを聞いたそうで、「言われたら気になってきちゃって」とあの。父の顔に似ていることから「どんな人だろう？」と、郄木に興味を持ったようだ。

今回はそんな郄木をゲストに迎え、特別企画「Hey! Say! JUMPの郄木雄也を知ろう」を実施。普段めったにバラエティ番組に出演しない郄木の知られざる素顔に迫った。

◆クールなのにギャップありすぎ？

クールな見た目やバイク＆車好きなどの趣味から、“やんちゃ”なイメージの強い郄木だが、親しい人間にアンケートを取ったところ、正反対の一面が次々と明らかになった。

メンバーの有岡大貴は「ライブ会場などのケータリングなどで食べ終わった後、『ごちそうさまでした。美味しかったです』と言っているところを見かけます」と、礼儀正しい郄木の一面を証言。

「現場でお弁当が出た時、からしを渡すと肉団子と交換してくれます」とも明かし、「優しい男だ」と一同ほっこりする。

WEST.の桐山照史からは、「めっちゃイジられるのが好きです」という証言も飛び出した。クールに振舞っている普段の姿は「嘘の郄木です」と断言し、「イジったらめっちゃ喜びます。『マジでウゼー』とか言いますけど、『ウゼェ』がもう『ありがとう』ですから」と語った。

さらに桐山は「あいつの可愛いところがあって、飲むと『俺のグループは仲ええねん』って自慢をめっちゃしてくる」と暴露した。

グループ愛が強いという郄木。仕事の合間はメンバー全員で同じ楽屋で過ごし、仕事のオファーも欠かさずメンバーに相談するという。酒を飲んだ時はそんなグループへの愛が溢れ出てしまうそうだ。

仲間思いのエピソードに、あのは「酔ってる時にそれだけ熱く語るって本当に好きってことじゃん。本当に素敵」と心打たれた様子だった。

また番組では、郄木の“かわいすぎる発言”で盛り上がる場面も。

河合が「両親のことなんて呼んでるっけ？」と家族との関係を尋ねると、郄木は恥ずかしそうに顔を赤らめ、渋りながらも「パパとママです」と告白！

意外すぎる呼び方にスタジオは沸き、あのも「めちゃくちゃギャップ！」と興奮気味だった。

クールな見た目からは想像できない郄木の魅力が明らかになった今回の企画。番組終盤には「最高でしたね」（あの）、「ちょっと好きになるよね」（森田）と、共演者たちもすっかり郄木の魅力に引き込まれていた。