日本代表11月シリーズの背番号決定!! 新ユニ初陣10番は堂安律、GK早川友基が初の1番に
日本サッカー協会(JFA)は12日、キリンチャレンジカップ2試合に臨む選手背番号を発表した。今回のシリーズから来年夏の北中米W杯で着用する新ユニフォームをお披露目。10番は引き続きMF堂安律(フランクフルト)が着ける。
前回から念願の18番となったFW上田綺世(フェイエノールト)を始め、MF久保建英(ソシエダ)の20番、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)の15番など常連組の背番号は変わらず、負傷明けで復帰したMF遠藤航(リバプール)も6番、DF板倉滉も4番のままとなった。
一方、鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGKは早川友基(鹿島)が1番に決定。新ユニフォーム初陣で栄えある守護神ナンバーを着ける。初招集のGK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)は12番、MF北野颯太(ザルツブルク)は24番、FW後藤啓介(シントトロイデン)は26番に決まった。
その他、MF佐藤龍之介(岡山)の14番、DF渡辺剛(フェイエノールト)の5番、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)の7番など常連組の不在による番号変更もあった。
選手背番号は以下のとおり。
▽GK
1 早川友基(鹿島)
12 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)☆
23 野澤大志ブランドン(アントワープ)
▽DF
3 谷口彰悟(シントトロイデン)
4 板倉滉(アヤックス)
5 渡辺剛(フェイエノールト)
16 安藤智哉(福岡)
22 瀬古歩夢(ル・アーブル)
2 菅原由勢(ブレーメン)
25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
6 遠藤航(リバプール)
8 南野拓実(モナコ)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(フランクフルト)
18 上田綺世(フェイエノールト)
17 田中碧(リーズ)
9 町野修斗(ボルシアMG)
13 中村敬斗(スタッド・ランス)
21 佐野海舟(マインツ)
20 久保建英(ソシエダ)
7 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
24 北野颯太(ザルツブルク)
26 後藤啓介(シントトロイデン)
14 佐藤龍之介(岡山)
