　日本サッカー協会(JFA)は12日、キリンチャレンジカップ2試合に臨む選手背番号を発表した。今回のシリーズから来年夏の北中米W杯で着用する新ユニフォームをお披露目。10番は引き続きMF堂安律(フランクフルト)が着ける。

　前回から念願の18番となったFW上田綺世(フェイエノールト)を始め、MF久保建英(ソシエダ)の20番、MF鎌田大地(クリスタル・パレス)の15番など常連組の背番号は変わらず、負傷明けで復帰したMF遠藤航(リバプール)も6番、DF板倉滉も4番のままとなった。

　一方、鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGKは早川友基(鹿島)が1番に決定。新ユニフォーム初陣で栄えある守護神ナンバーを着ける。初招集のGK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)は12番、MF北野颯太(ザルツブルク)は24番、FW後藤啓介(シントトロイデン)は26番に決まった。

　その他、MF佐藤龍之介(岡山)の14番、DF渡辺剛(フェイエノールト)の5番、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)の7番など常連組の不在による番号変更もあった。

　選手背番号は以下のとおり。

▽GK

1 早川友基(鹿島)

12 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)☆

23 野澤大志ブランドン(アントワープ)

▽DF

3 谷口彰悟(シントトロイデン)

4 板倉滉(アヤックス)

5 渡辺剛(フェイエノールト)

16 安藤智哉(福岡)

22 瀬古歩夢(ル・アーブル)

2 菅原由勢(ブレーメン)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

6 遠藤航(リバプール)

8 南野拓実(モナコ)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス)

19 小川航基(NECナイメヘン)

11 前田大然(セルティック)

10 堂安律(フランクフルト)

18 上田綺世(フェイエノールト)

17 田中碧(リーズ)

9 町野修斗(ボルシアMG)

13 中村敬斗(スタッド・ランス)

21 佐野海舟(マインツ)

20 久保建英(ソシエダ)

7 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)

24 北野颯太(ザルツブルク)

26 後藤啓介(シントトロイデン)

14 佐藤龍之介(岡山)