森保Jがガーナ戦へ本格始動!! 鎌田大地が疲労考慮で別メニュー調整、25人が全体練習に参加
キリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表は12日、千葉市内で合宿3日目のトレーニングを行った。始動からの2日間はリカバリーのため、少人数での調整が続いていたが、この日は25人が全体練習に参加。大半のメニューを報道非公開で行い、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)に向けて本格始動となった。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)が疲労を考慮され、室内で個別調整となった。
練習は冒頭約15分間が報道陣に公開され、鎌田以外の25人が全体練習に参加。11日に帰国したGK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、GK野澤大志ブランドン(アントワープ)、DF谷口彰悟(シントトロイデン)、DF板倉滉(アヤックス)、DF渡辺剛(フェイエノールト)、DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)、MF遠藤航(リバプール)、MF堂安律(フランクフルト)、MF田中碧(リーズ)、MF佐野海舟(マインツ)、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)、MF北野颯太(ザルツブルク)、FW小川航基(NECナイメヘン)、FW前田大然(セルティック)、FW上田綺世(フェイエノールト)、FW後藤啓介(シントトロイデン)の16人はこの日から新たに合流し、ウォーミングアップを行っていた。
JFA広報担当者によると、鎌田は「ケガではなく、疲労を考慮した」ことによる別メニュー調整。所属先ではプレミアリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、国内カップ戦の連戦が続いている上、今月1日のブレントフォード戦で負傷交代した後も公式戦2試合に出場しており、コンディションを見極めながら起用される見込みだ。
チームは13日、愛知に移動し、試合会場の豊田スタジアムで前日練習と公式会見を実施。14日のガーナ戦に向けて仕上げの調整を行う。
(取材・文 竹内達也)
JFA広報担当者によると、鎌田は「ケガではなく、疲労を考慮した」ことによる別メニュー調整。所属先ではプレミアリーグ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、国内カップ戦の連戦が続いている上、今月1日のブレントフォード戦で負傷交代した後も公式戦2試合に出場しており、コンディションを見極めながら起用される見込みだ。
チームは13日、愛知に移動し、試合会場の豊田スタジアムで前日練習と公式会見を実施。14日のガーナ戦に向けて仕上げの調整を行う。
(取材・文 竹内達也)