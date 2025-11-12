ディズニー＆ピクサーによる大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の初映像とポスタービジュアルが、全世界で解禁。そのなかには本編の内容を匂わせる要素がいくつも含まれており、世界中のファンたちから大きな反響が巻き起こっている。

本稿では今回明らかになった新情報を踏まえて、今作の注目ポイントを紹介していきたい。

同シリーズはおもちゃたちの世界を舞台として、人間とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた作品。『トイ・ストーリー5』ではいかにも現代的な電子タブレットがおもちゃたちのライバルとなる展開が描かれるようだ。今回公開されたティザートレーラーではボニーのもとに届いたタブレットが「こんにちは！ わたしはリリーパッド。一緒にあそぼう！」と言葉を発するところが描かれている。

さらに映像内では、ウッディとバズ・ライトイヤーのほか、ジェシーやレックス、スリンキー・ドッグ、エイリアン（リトル・グリーン・メン）といったお馴染みのキャラクターたちも登場している。

念のため振り返っておくと、ボニーとは『トイ・ストーリー3』から登場し、それまでアンディが持っていたおもちゃたちの新たな持ち主となった少女。現在はバズやフォーキーが彼女のもとに残っているとみられるため、そこに新たなおもちゃ・リリーパッドの脅威が迫るという展開になるのだろう。

■ウッディとバズの“再会”にも注目！ 今作でもっとも注目すべき要素といえば、やはりウッディとバズの再会。シリーズを通して友情を育んできた2人は、前作『トイ・ストーリー4』のラストで決別し、バズがボニーのもとに残る一方、ウッディはボー・ピープとともに自分の意志で新たな世界に踏み出していった。「無限の彼方へ」「さあ行くぞ」と2人の別れの言葉がクロスする場面は、シリーズ屈指の名シーンだ。

しかしティザートレーラーのなかでは、2人が当然のように一緒にいて、抱き合いながら怯えている姿がコミカルに描かれている。一体どんな経緯で再会を果たすことになったのか、そして今作ではどんな冒険を繰り広げるのか、気になるところだ。

そしてもう1つ重要になりそうなのは、ジェシーの活躍。彼女は『トイ・ストーリー4』にてウッディから保安官バッジを託され、ボニー家のおもちゃたちのリーダー的な存在になっていたので、今作では物語に大きく関わってくるはずだ。実際にポスタービジュアルでは、ウッディ、バズと並んでリリーパッドと対峙しているところが描かれている。

またジェシーといえば、シリーズを通してバズとのラブロマンスも描かれてきたので、今作で2人の関係性がどんなふうに描写されるのかについても注目したい。

なお今作の監督・脚本を務めるアンドリュー・スタントンは、「『トイ・ストーリー5』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」とコメントしており、あらためて“現代におけるおもちゃの役割”を問う作品となっていることを予感させる。

『トイ・ストーリー5』の日本公開は、2026年夏となる予定。公開までに過去作を観直しておくと、より作品を深く楽しめるかもしれない。（文＝キットゥン希美）