石崎ひゅーい×ヤマグチユウモリ（SIX LOUNGE）初のコラボ曲「someday」を配信リリース

石崎ひゅーいと、SIX LOUNGEのヤマグチユウモリ（Vo、Gu）による初のコラボ楽曲「someday」が、石崎ひゅーい feat. ヤマグチユウモリ名義で11月26日に配信リリースされる。

■不器用な愛を歌ったラブソング

石崎ひゅーいが作詞を、ヤマグチユウモリが作曲を手掛けた「someday」は、もどかしく切ない不器用な愛を歌ったミドルテンポのラブソング。ともに実力派男性ボーカリストとして名高いふたりが奏でる、無骨な男達の力強くも繊細な歌声にも注目だ。

さらに、石崎ひゅーいが全国14都市を巡るライブツアー『石崎ひゅーい TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-』の熊本公演に、ヤマグチユウモリのゲスト出演も決定。熊本公演は、11月21日にRestaurant Bar CIBにて開催され、チケットは現在、一般発売中。

■リリース情報

2025.11.26 ON SALE

石崎ひゅーい feat. ヤマグチユウモリ

DIGITAL SINGLE「someday」

