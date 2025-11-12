µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ë¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë´ñÀ×¤Î40ºÐ¤¹¤®¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Êºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¿39¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦²Î¼ê¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê29¡Ë¤Î¸ø¼°TikTok¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×3¿Í¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¥Ç¥£¡¼¥ó¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó¤ÈÌ¾»É¸ò´¹¥À¥ó¥¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î³Ú¶Ê¤ÇÆ±ºî¤Î¼çÂê²Î¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£µÜºê¤Ï½ª»ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»ÍÙ¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë´ñÀ×¤Î40ºÐ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Á¤±¤ó¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó¥ì¥Ù¥Á¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤Æµ×¡¹¤Ë¥É¥é¥Þ¸«¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
