ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¡ßSIX LOUNGE¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ösomeday¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
⽯ºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤¬¡¢SIX LOUNGE¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¡ÊG, Vo¡Ë¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ösomeday¡×¡ÊÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ feat. ¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¡Ë¤ò11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¡Ösomeday¡×¤Ï¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤¬ºî»ì¤ò¡¢¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤É¤«¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£Ìµ¹ü¤Ê2¿Í¤ÎÃËÃ£¤ÎÎÏ¶¯¤¯¤âÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤¬Á´¹ñ14ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-¡ä¤Î·§ËÜ¸ø±é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£11·î21Æü¤Ë·§ËÜ¤ÎRestaurant Bar CIB¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥³¥á¥ó¥È
Í¥À¹¤¯¤ó¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤äSIX LOUNGE¤Î°¥½¥Éº¤¦Ìµ¹ü¤µ¤Ë¡¢Á°¡¹¤«¤é¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ê¤Î¤Çº£²ó¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÍ¥À¹¤¯¤ó¤È¶Ê¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤¢¤Þ¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤°ìÌÌ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÀ¼¤Î½Å¤Ê¤ê¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ésomeday¡É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️SIX LOUNGE¡¦¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ÎM¥¹¥Æ¤ÎÌë´ÖÈô¹Ô¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤«¤é¤ª¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ò¤å¡¼¤¤¤µ¤ó¤ÎÎº¤Ç¤·¤Æ¡¢
¤Þ¤µ¤«¤Ò¤å¡¼¤¤¤µ¤ó¤È¶Ê¤òºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Â¤Ç¤¹¡£ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¾Â¤Ç¤¹¡£
ÉÔÂ«¼Ô¤Ç¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¡Ösomeday¡×¡ÊÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ feat. ¥ä¥Þ¥°¥Á¥æ¥¦¥â¥ê¡Ë
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢¡Apple Music¤Î¡ÈPre-add¡É¡¢Spotify¤Î¡ÈPre-save¡Éµ¡Ç½¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÔ¼õ²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¾ÜºÙ¡§https://www.ishizakihuwie.com/news/archive/detail.html?id=578788
◾️¡ãÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-¡ä
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë·§ËÜ¡¦Restaurant Bar CIB
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥ì¥½¥é¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡Åç¡¦·´»³HIPSHOT JAPAN
2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¥æ¡¼¥É¥à¥Û¡¼¥ë(Ãæ¥Û¡¼¥ë)
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦º£ÃÓ¥¬¥¹¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û¡¦¾®¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÉÙ»³¡¦ÉÙ»³¸©Ì±¾®·à¾ì¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦LIVE VANQUISH
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦YEBISU YA PRO
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE 24
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹MEGA STONE
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê°ìÈÌ¡Ë\6,900¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê³ØÀ¸¡Ë\4,900¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
£ÅöÆü·ô \7,400¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
e+(¥¤¡¼¥×¥é¥¹)¡§https://eplus.jp/ishizakihuwie/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/ishizakihuwie/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/ishizakihuwie/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÀÐºê¤Ò¤å¡¼¤¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡SIX LOUNGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SIX LOUNGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡SIX LOUNGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡SIX LOUNGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡SIX LOUNGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok