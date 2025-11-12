韓国の女性5人組「NewJeans」について、所属レーベル「ADOR」が12日、声明を発表。メンバーのヘリンとヘインが、ADORとともに活動を継続していく意思を表明したと明かした。

ADORは「NewJeansのヘリンとヘインが、ADORと共に活動を継続していくという意思を明らかにしました。両メンバーはご家族と共に熟慮し、ADORと十分な話し合いを重ねた結果、裁判所の判決を尊重し、専属契約を遵守するという決断を下しました」と発表。

そして「ADORは、 ヘリンとヘインが円滑に芸能活動を継続できるよう、最善を尽くしてまいります。ファンの皆様には、温かい応援をお願いするとともに、メンバーに対する憶測は控えていただけますよう丁重にお願い申し上げます」と呼びかけた。

NewJeans側は昨年11月、ADORの代表だったミン・ヒジン氏が解任されたことから、ADOR側に専属契約の解除を宣言。新グループ名を「NJZ」とし、独自に活動を続けてきた。 一方で、ADOR側は専属契約は有効だと主張し、先月には韓国の地裁が「契約は有効」とする判決を下した。