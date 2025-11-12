橋本絵莉子、シンプルすぎて目が離せない新曲「春のせい」リリックビデオ公開
橋本絵莉子が本日11月12日、新曲「春のせい」を配信リリースした。これにともなってリリックビデオが公開された。
「春のせい」配信ジャケットは画家qp(キューピー)が出版した写真集『喫茶店の水』(左右社)掲載写真からの1枚。これは、qpの写真が楽曲にぴったりだと感じた橋本がオファー。ジャケット写真への使用が実現し、その後、橋本絵莉子の最新アーティスト写真の撮影も担当してもらうことになったそうだ。
リリックビデオは、同写真集から13枚の写真を使用して製作された。音楽・歌詞・写真というシンプルな構成だが唯一無二のリリックビデオに仕上がっているとのこと。
橋本絵莉子は新曲「春のせい」リリースを記念して、バンド編成でのワンマンツアー＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞を2026年1月に大阪、名古屋、東京で開催するほか、同ツアーの各ライブ会場にて、新曲「春のせい」に加え、このCDでしか聴くことのできない新曲を収録した会場限定販売2曲入りCDが数量限定発売することが決定している。
■配信シングル 「春のせい」
2025年11月12日(水)配信開始
配信リンク：https://eriko-hashimoto.lnk.to/harunosei
■ライブ会場限定販売CD「春のせい／タイトル未定」
形態：2曲入りCD
※詳細後日発表
■＜新春ライブツアー2026 「春のせい」＞
▼2026年
1月12日(月祝) 大阪・梅田クラブクアトロ
open16:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
1月13日(火) 愛知・名古屋クラブクアトロ
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
1月15日(木) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077
▼チケット
オールスタンディング ￥6,900(税込)
※整理番号付き / 1ドリンク代別 / 小学生以上チケット必要
一般発売：2025年12月13日(土)
【プレイガイド最速先行】
受付期間：11月11日(火)18:00〜11月17日(月)23:59
https://w.pia.jp/t/hashimotoeriko26/
