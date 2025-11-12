橋本絵莉子が本日11月12日、新曲「春のせい」を配信リリースした。これにともなってリリックビデオが公開された。

「春のせい」配信ジャケットは画家qp(キューピー)が出版した写真集『喫茶店の水』(左右社)掲載写真からの1枚。これは、qpの写真が楽曲にぴったりだと感じた橋本がオファー。ジャケット写真への使用が実現し、その後、橋本絵莉子の最新アーティスト写真の撮影も担当してもらうことになったそうだ。

リリックビデオは、同写真集から13枚の写真を使用して製作された。音楽・歌詞・写真というシンプルな構成だが唯一無二のリリックビデオに仕上がっているとのこと。

橋本絵莉子は新曲「春のせい」リリースを記念して、バンド編成でのワンマンツアー＜新春ライブツアー2026「春のせい」＞を2026年1月に大阪、名古屋、東京で開催するほか、同ツアーの各ライブ会場にて、新曲「春のせい」に加え、このCDでしか聴くことのできない新曲を収録した会場限定販売2曲入りCDが数量限定発売することが決定している。

■＜新春ライブツアー2026 「春のせい」＞

▼2026年

1月12日(月祝) 大阪・梅田クラブクアトロ

open16:00 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

1月13日(火) 愛知・名古屋クラブクアトロ

open18:00 / start19:00

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

1月15日(木) 東京・Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

（問）ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077

▼チケット

オールスタンディング ￥6,900(税込)

※整理番号付き / 1ドリンク代別 / 小学生以上チケット必要

一般発売：2025年12月13日(土)

【プレイガイド最速先行】

受付期間：11月11日(火)18:00〜11月17日(月)23:59

https://w.pia.jp/t/hashimotoeriko26/

