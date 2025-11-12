西武のドラフト5位・横田蒼和（そうわ）内野手（18＝山村学園）が12日、埼玉県川越市の川越プリンスホテルで交渉し、契約金2500万円、年俸700万円（金額は推定）で仮契約した。投手としても活躍した高校通算21本塁打の大型遊撃手は「目標にしていたプロの舞台なので、そこに入れる実感が少しずつ湧いてきた」とよろこびを噛みしめた。

埼玉県東松山市で生まれ育ち、幼少時からベルーナドームに通って小6時にはライオンズジュニアでプレーした。根っからの西武ファンで、地元・西武への入団が決まり「地元の友だちも応援に来てくれることが多くなると思う。そこで活躍する姿を見せ、野球をやっている後輩たちに夢を与えられたらなと思う」と力を込めた。

同じ遊撃手には同期入団となる育成1位の新井（八王子）らライバルも多い。「ライバルが多い分、聞けることも多い。聞けることをしっかり聞いて吸収して自分のプレーにつなげたい」。そして1軍の遊撃手には、球界屈指の名手・源田がいる。

「源田選手の守備は自分も真似したいとと思っていて、一緒にやれる機会があれば話しを聞いて、自分のプレーの向上につなげていけたら」。ライバルからも、偉大な先輩遊撃手からも吸収し、地元・埼玉で大きく成長していくつもりだ。