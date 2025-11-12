Natsudaidaiが、新曲「徒歩7分」を本日配信リリースした。さらに、本日21時にはYouTuberでモデルのsowaが出演するMVも公開になる。

◆Natsudaidai 動画

今作は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて制作された作品。愛する人や友人など、それぞれの“大切な人”に会いたい気持ちをタイトル「徒歩7分」の通り、歩く道のりで表現した1曲だという。ジャケットデザインは、2024年に惜しくも解散したバンド「CHAI」の元メンバーであり、作詞やアートワークなどマルチに活動しているYUUKIが曲を聴いて描き下ろしたイラストを使用している。今後、ライブでは欠かせないキラーチューンとなる作品に仕上がったとのことだ。

ジャケット写真

本日21時に公開されるMVは、Natsudaidaiとは初タッグとなる、YouTuberでもあり、モデルやインフルエンサーとしてもマルチに活躍しているsowaが出演。アートワークには、YUUKIも参加。現実世界から、YUUKIの描く柔らかくて不思議な世界へ、sowaと一緒に吸い込まれるような魅力あふれる世界観となっているという。度々変身する、sowaのスタイリングにも注目していただきたい。また、Natsudaidaiのメンバーもこっそり出演。どこにメンバーが居るのか、探し当ててほしい。

そして11月21日には、＜収穫祭＞と題して同じ誕生日のNatsudaidai2人の新イベントが、東京・三軒茶屋・グレープフルーツムーンにて開催される。サポートゲストに「神林祥太(MPC)」を迎えて、豪華な夜をお届けする。会場の「グレープフルーツムーン」は、三軒茶屋駅から“徒歩7分”。新曲にぴったりな会場で、一夜限りの貴重な時間を、ぜひ楽しんでいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️Natsudaidai・Nanae コメント

「徒歩7分」は、9月20日に開催されたNatsudaidai初のワンマンライブに向けて、いつも聴いてくれている皆さんへのプレゼントとして制作しました。

ライブ会場に向かう道中や、帰り道の徒歩時間に、この曲がそのBGMになれたらいいなと思っています。タイトルは、駅からライブ会場までがちょうど徒歩7分くらいだったことから名付けました。日常の中にある“ほんの少しの距離”や“会いに行く時間”を、この曲と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。

ジャケットは、YUUKIさんに手掛けていただき、タイトルの由来を思わせるキュートでクールな世界観に仕上げてくださいました。サビ部分は、ライブでみんなと一緒に歌えるように、口ずさみながらスキップしたくなるようなフレーズを意識しています。たくさんの人に届きますように。

◆ ◆ ◆

◾️YUUKI コメント

NATSUDAIDAIの新曲『徒歩7分』のジャケットを描かせていただきました！ 何度もループして聴けるような、気持ち良さと中毒性が心地よい曲だと思います。7分という短い時間をあなたはどう過ごすのか…NATSUDAIDAI の二人が偵察する、そんなイメージで描きました。ぜひ口ずさみながら聴いてみてください！

◆ ◆ ◆

◾️sowa コメント

この度、「徒歩7分」のミュージックビデオに出演させていただきました。今回、YUUKIさんが描いたイラストと、私の動きがどのように映像化されているのか楽しみです。ミュージックビデオの撮影中、「徒歩7分」をずっと聴いていてハマったので、皆さんもぜひ「徒歩7分」を毎日聴いて頑張って欲しいです！

◆ ◆ ◆

◾️「徒歩7分」

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://natsudaidai.lnk.to/7minutes Music & Words：Nanae

Produce & Arrangement：Nanae

Vocal：Yoo

Recording, Mixing & Mastering Engineer：yasu2000(big turtle STUDIOS) ※Apple Musicでは上記曲をドルビーアトモスによる空間オーディオでお聴きいただけます。

▼空間オーディオについて

https://support.apple.com/ja-jp/109354 ▼Natudaidai楽曲視聴

https://bio.to/Natsudaidai

◾️＜Natsudaidai 収穫祭 2025〜私たち誕生日一緒なんです〜＞ date: 2025年11月21日（金）

venue: 東京都 三軒茶屋 | GRAPEFRUIT MOON

time: open 18:30 / start 19:00

Act: Natsudaidai

Support Member: 神林祥太(MPC)

[tickets] 前売り: \3,800(+1d) 当日：\4,300(+1d)

一般発売中：https://l-tike.com/natsudaidai/

Information: SMASH 03-3444-6751 平日 12:00-17:00