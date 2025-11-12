HOSHIKUMA MINAMI (ex.我儘ラキア)、自身初ワンマンをSpotify O-WESTで2026年2月開催
2025年7月に解散した我儘ラキアのメインボーカルHOSHIKUMA MINAMIが、自身初のワンマンライブ＜PREDICTION＞を2026年2月19日、東京・渋谷Spotify O-WESTで開催することを発表した。
自身のソロプロジェクト“DEATHNYANN”では、壮大なスケールと衝撃的な爆発力、スタイリッシュでスリリングな躍動感を兼ね備えたサウンドとビジュアルを生み出した。そして2025年8月にはソロアーティスト“HOSHIKUMA MINAMI”としてシングル「CRAVE」をリリース。重厚でダークなサウンドと、儚く力強いハイトーンボイスが交差する楽曲を届けた。
＜HOSHIKUMA MINAMI「PREDICTION」＞と題したワンマンライブのチケットオフィシャル先行受付は本日11月12日18:00より。
■＜HOSHIKUMA MINAMI「PREDICTION」＞
2026年2月19日(木) 東京・渋谷Spotify O-WEST
open18:30 / start19:30
▼チケット
前売り スタンディング\4,000
※税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き
当日 スタンディング\5,000
※税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き
【オフィシャル先行】
受付期間：11/12(水)18:00〜11/24(月祝)23:59
https://w.pia.jp/hoshikumaminami-prediction/
