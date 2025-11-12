歌手の藤あや子さんが自身のXで、愛猫たちの “鉄壁の防御” を見せています。

【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子 愛猫「じゃこ天＆マル」が「オレオ」の “衛兵っぽくて可愛い” テーブル下で鉄壁の香箱

藤さんは、自宅のダイニングテーブル下と思われるフローリングの上に、愛猫3頭がうずくまっている様子の写真を投稿。3頭ともどうやら「香箱座り」という、四肢をしまう格好の座り方のようです。





そして、一番奥に控えているのが、ハチワレ白黒模様の「オレオ」。その手前向かって右手に、黒が多い “タキシード模様” の「マル」がクールな目つきで座っています。さらに左手に、保護されて3か月が経過したキジ猫の「じゃこ天」が少々毛を逆立てて怒りを秘めたような目つきで座っています。









藤さんが「前列の2ニャンが『姐さんには指一本触れさせんぞ』感バチバチの衛兵っぽくて可愛い」と、まるでマルとじゃこ天がオレオを守っているかのように描写。3頭の仲の良さを表現していて、フォロワーからは「シャーしてたのに今では香箱座りだからリラックス」「オレ姐幸せだね」「じゃこ天さんもすっかりニャルソックの仲間入り」「床暖はお腹が温かくなるから最高にゃ」「鉄壁の守護にゃんず」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】