都内でここだけ　池袋で30年間愛され続けてきた大阪カレー、チェーンと侮るなかれ！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋駅のカレーチェーン店『サンマルコ東武池袋店』です。

ブイヨンとスパイスが生むコクと香りのソース

関西出身ならこの店名をご存知かも。大阪を中心としたカレーチェーンで、現在都内にあるのはこの1店舗のみ。チェーンと侮るなかれ！

カレーソースはブイヨンをベースにした欧風ではありつつも、20種類ものスパイスが立体的な香りを生んでいて、後味のキレが次々とスプーンを進ませる。

カツカレー1100円

『サンマルコ東武池袋店』カツカレー 1100円 米はカレーに合わせ青森県産の粘りが少なくあっさりとした味わいの「まっしぐら」を炊いている

さらにカツカレーは素揚げした野菜をあしらい彩りよく、夏野菜カレーは生の角切りトマトやバジルソースで爽やかに。

卓上には黄桃やレーズンなどの各種薬味が並んでいて、混ぜれば味わいも食感もぐっと増す。30年近く百貨店の定位置で看板を守ってきた実力は伊達じゃない。

『サンマルコ東武池袋店』店長 飯田孝司さん

店長：飯田孝司さん「各種カレーはテイクアウトも可能です」

『サンマルコ東武池袋店』

東武百貨店『サンマルコ東武池袋店』

［店名］『サンマルコ東武池袋店』

［住所］東京都豊島区西池袋1-1-25東武百貨店池袋本店地下2階8番地

［電話］03-3982-2868

［営業時間］10時〜20時（19時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか池袋駅直結

※画像ギャラリーでは、上質な牛肉をじっくり煮込んだ「ビーフカレー」の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】スプーンで切れる柔らかさ！ 4種の薬味で味変するのも楽しい「ビーフカレー」（6枚）