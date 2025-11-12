結構上手に泳いでる？

第六管区海上保安本部の公式Xは2025年11月11日、巡視艇が海上で遭遇したシカの映像を公開しました。

【動画】海保「あ、シカだ。シカでした」これが、海を泳いでいるシカです！

映像が撮られたのは、愛媛県佐田岬沖合をパトロール中の巡視艇からとのことです。既に愛知県内のテレビには、映像を提供し公開済みですが、公式Xは「全国の皆様にも映像をお届けいたします！」と今回動画を公開した理由について説明しています。

愛知県内の放送によれば、シカは1mから1.50mほどで、発見場所から直線距離でおよそ1.3kmほど離れた黒島に上陸した後、岩場に隠れたということです。

公式Xは島に上陸した際の様子を「島に上陸するとピョンピョンと元気よく跳ねていきました」とコメントしています。

この投稿には「鹿が泳いでいるのを初めて見た！ 犬掻きじゃなく鹿掻き泳法」とコメントが寄せられています。

なお、シカは水に入ることを恐れない動物ではあるものの、海を泳ぐこと自体は珍しいそうです。ちなみに2025年ではほかに、北海道の納沙布岬沖を泳ぐシカが3頭7月に目撃されています。